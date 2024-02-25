محافظ كفر الشيخ ينعى ضحايا حادث غرق معدية نكلا بالجيزة

نعى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائبه، ضحايا غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، والذى رحل ضحيته 8 أشخاص من أبناء قرية ميت الديبة بمحافظة كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ووجه محافظ كفر الشيخ، لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا متابعته الدقيقة للحادث وتقديم الدعم اللازمة لأسر الضحايا.