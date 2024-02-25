 إندونيسيا تعتزم تعزيز خدمات الرعاية الصحية في نوسانتارا عاصمة البلاد الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إندونيسيا تعتزم تعزيز خدمات الرعاية الصحية في نوسانتارا عاصمة البلاد الجديدة

د ب أ
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 5:41 ص | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 5:41 ص

تعتزم هيئة العاصمة الإندونيسية الجديدة " نوسانتارا " تعزيز خدمات الرعاية الصحية في العاصمة الجديدة ا عن طريق تحسين المنشآت الحالية وجذب استثمارات في منشآت جديدة، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وتسعى إندونيسيا إلى نقل العاصمة من جاكرتا إلى نوسانتارا .

وقال سوويتو مدير هيئة العاصمة نوسانتارا اليوم السبت إن هناك 11 مركزا صحيا حاليا فضلا عن مستشفيين إقليميين عامين في العاصمة المستقبلية لإندونيسيا بإقليم كاليمانتان الشرقية.

وأضاف: "ستكون لهذه (المنشآت) الدور الرئيسى في توفير الخدمات الصحية خلال المرحلة الأولية من نقل العاصمة".


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