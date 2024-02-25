العراق يدعو الدول المصدرة للغاز الطبيعي إلى السيطرة على كميات الإنتاج

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة التعاون بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي من أجل السيطرة على كميات الإنتاج وتنظيمها.



ودعا الرئيس العراقي، خلال استقباله اليوم وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، إلى التنسيق في مجال اكتشاف واستخراج الغاز الطبيعي الذي أصبح له أهمية بعد الدعوات للاستغناء عن النفط.



وأكد أهمية تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين وتطوير سبل التعاون المشترك خاصة في مجال الغاز الطبيعي، وضرورة التنسيق والتشاور بشأن القضايا التي تهم الشعبين العراقي والجزائري وبما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد وزير الطاقة المناجم الجزائري وقوف بلاده إلى جانب العراق في مواجهة التحديات وجهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار، مشيدا بمواقف العراق الرامية إلى استقرار أسواق النفط الخام العالمية من خلال دوره داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).



وحسب بيان للرئاسة العراقية ، تسلّم الرئيس رشيد رسالة خطيّة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت دعوة للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستنطلق في الجزائر.