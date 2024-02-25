رئيس بلدية رفح: جيش الاحتلال يستهدف الشرطة التي تؤمن توزيع المساعدات

قال رئيس بلدية رفح جنوبي قطاع غزة أحمد الصوفي، إنّ جيش الاحتلال استهدف الشرطة التي تؤمن توزيع المساعدات التي وصفها بالشحيحة على المواطنين.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، اليوم الأحد، أن هذا الاستهداف أحدث حالة من الفوضى في توزيع المساعدات، مشيرًا إلى أن المدينة تتعرض للقصف المستمر من قِبل جيش الاحتلال.

وأوضح أن المدينة شهدت في الآونة الأخيرة، تكثيف الهجمات الجوية وتدمير عدد المنازل والمساجد وتسجيل عدد كبير من الشهداء، مشددًا على أن هذا الأمر يؤكد أن الاحتلال مستمر في خططه للعمل على تدمير مدينة رفح.

وأشار إلى أنّ الضرر الكبير في مدينة رفح يطال المدنيين ومنازلهم، بجانب المجاعة التي يفرضها جيش الاحتلال على المواطنين، مؤكدًا أن هناك نقصًا في المساعدات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن هناك تكدسًا كبيرًا من قبل المواطنين في المستشفيات دون تقديم خدمات طبية لهم.

التتبع