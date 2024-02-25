الأوقاف: استمرار حملة النظافة الموسعة بمساجد الجمهورية استعدادا لشهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف استمرار حملة النظافة الموسعة بجميع مساجد الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة الاثنين الماضي؛ استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمن، وعنوان يعرف به المسلم، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).

وقالت الوزارة إن الحملة تأتي في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ، وللأسبوع الثاني على التوالي.