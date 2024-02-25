تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا نشره جنود الاحتلال أظهر دهس إحدى الدبابات، المتوغلة في غزة، للطعام.
يأتي ذلك في الوقت الذي يمعن فيه الاحتلال في سياسات تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة من مناطق الشمال.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته قناة «الغد»، علب طعام وكمية من الخبز موضوعة على جنزير دبابة قامت بدهسة، في تحدٍ لمشاعر الجوعى الفلسطينيين.
وهذا المقطع ليس الأول أو الأخير الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتدمير الاحتلال لسبل الحياة في غزة.
فقبل أسبوعين، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر جنود الاحتلال يدمرون ويحرقون مستودعات المواد الغذائية غرب مدينة غزة.
كما رصدت مقاطع أخرى إطلاق الاحتلال النار على سكان الشمال بينما كانوا ينتظرون وصول أية مساعدات إنسانية.
ورصدت الغد في تقرير لها، مناشدات سكان شمال القطاع لكل المؤسسات الدولية بالتدخل لفك الحصار عن شمال غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال أحد السكان: «توجد هناك كارثة إنسانية كبيرة جدا، وهناك أطفال وكبار سن يموتون جراء سوء التغذية».
وأكد كذلك أن كبار السن يموتون جراء نقص الأدوية بسبب حصار الاحتلال، مناشدا دول العالم التدخل لفك الحصار وإدخال المساعدات الغذائية.
يأتي هذا بينما يحكم الاحتلال حصاره على شمال غزة، ويمنع إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى محافظات غزة والشمال، والتي باتت على مشارف المجاعة.
فيما تتوالى التحذيرات من تعرض قطاع غزة إلى مجاعة في ظل التضييق الإسرائيلي على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، خاصة شمال القطاع في محافظتي غزة والشمال.