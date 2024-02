تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا نشره جنود الاحتلال أظهر دهس إحدى الدبابات، المتوغلة في غزة، للطعام.

يأتي ذلك في الوقت الذي يمعن فيه الاحتلال في سياسات تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة من مناطق الشمال.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته قناة «الغد»، علب طعام وكمية من الخبز موضوعة على جنزير دبابة قامت بدهسة، في تحدٍ لمشاعر الجوعى الفلسطينيين.

An Israeli soldier shares videos of driving a tank over food in Gaza, gloating about the starvation of Palestinians. Meanwhile, Israeli forces block and attack humanitarian aid convoys attempting to reach northern areas in Gaza, resulting in severe famine.#FreePalestine #Gaza pic.twitter.com/SVtdMlN3Mc — מרדכי קלומפס Mordechai Klompas مردخاي كلامبس (@MordechaiKlompa) February 25, 2024

وهذا المقطع ليس الأول أو الأخير الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتدمير الاحتلال لسبل الحياة في غزة.

فقبل أسبوعين، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر جنود الاحتلال يدمرون ويحرقون مستودعات المواد الغذائية غرب مدينة غزة.

Gaza | Burning & destroying food warehouses



Israeli soldiers post a video on social media showing the destruction & burning of food warehouses in western Gaza City 3 days ago. This comes after a severe famine affecting North Gaza, where people are struggling for survival 1/2 pic.twitter.com/x5FSO61pW1 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) February 13, 2024

كما رصدت مقاطع أخرى إطلاق الاحتلال النار على سكان الشمال بينما كانوا ينتظرون وصول أية مساعدات إنسانية.

🚨The Israeli occupation forces open fire at Palestinians whilst they wait for the arrival of humanitarian aid to the north of #Gaza.



They kill, destroy, and starve a population, block aid access, and shoot directly at them as they try to get food and water ! pic.twitter.com/xUETwGpQzk — Nour Naim| نور نعيم (@NourNaim88) February 18, 2024

ورصدت الغد في تقرير لها، مناشدات سكان شمال القطاع لكل المؤسسات الدولية بالتدخل لفك الحصار عن شمال غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال أحد السكان: «توجد هناك كارثة إنسانية كبيرة جدا، وهناك أطفال وكبار سن يموتون جراء سوء التغذية».

وأكد كذلك أن كبار السن يموتون جراء نقص الأدوية بسبب حصار الاحتلال، مناشدا دول العالم التدخل لفك الحصار وإدخال المساعدات الغذائية.

يأتي هذا بينما يحكم الاحتلال حصاره على شمال غزة، ويمنع إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى محافظات غزة والشمال، والتي باتت على مشارف المجاعة.

فيما تتوالى التحذيرات من تعرض قطاع غزة إلى مجاعة في ظل التضييق الإسرائيلي على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، خاصة شمال القطاع في محافظتي غزة والشمال.