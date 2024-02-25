بيربوك تدعو لتمديد التفويض للفريق الأممي الذي يحقق في وضع حقوق الإنسان بإيران

تشارك وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، في افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف غدا الاثنين.

وتم الإعلان في برلين اليوم الأحد، أن الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر ستتناول الحديث هناك عن وضع حقوق الإنسان في إيران.

وكانت ألمانيا نجحت في نوفمبر 2022 في تمرير قرار بإجراء تحقيق من جانب خبراء تابعين للأمم المتحدة في مزاعم قمع الحكومة الإيرانية لاحتجاجات شهدتها البلاد، بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الإسلامي.

ومن المتوقع أن تعرض مجموعة الخبراء الآن تقريرها والمحتمل أن تجري مناقشته في 15 مارس المقبل. وتسعى بيربوك إلى تمديد التفويض الممنوح لمجموعة الخبراء. وفي المقابل، رفضت إيران التعاون مع الخبراء الذين تم تعيينهم.

وترى الدول الغربية أن من الصعب حاليا مناقشة هذا الموضوع داخل مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة، إذ إن المجلس به العديد من الدول من منظمة الدول الإسلامية، وترى هذه الدول الإسلامية أن الوضع في قطاع غزة هو القضية الأهم بالنسبة لها.

وتتهم بعض هذه الدول الإسلامية الدول الغربية بتطبيق معايير مزدوجة حيث تدين الدول الغربية القمع من قبل الحكومة في إيران، لكنها لا تكترث بما يكفي بانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المسلمين في قطاع غزة؛ وهو الاتهام الذي تنفيه الدول الغربية.

يذكر أن الدول الـ 47 الأعضاء يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لفترة ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، وتشغل ألمانيا حاليا مقعدا في المجلس. ويجري التصويت على قرارات مثل تمديد التفويض الممنوح لمجموعة الخبراء قبيل نهاية الجلسة التي ستستمر حتى الخامس من أبريل المقبل.