 وزير العمل يتفقد معرض منتجات المرأة لمركز التأهيل والتدريب ببورسعيد - بوابة الشروق
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وزير العمل يتفقد معرض منتجات المرأة لمركز التأهيل والتدريب ببورسعيد

محسن عشري
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 12:05 م | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 12:05 م

تفقد حسن شحاته وزير العمل، معرض منتجات مركز التأهيل، وشاهد المعروضات التي تم تنفيذها بمعرض المرأة، وذلك بقاعة الديوان العام بمحافظة بورسعيد.

ووجة وزير العمل بتوفير مكان لعرض منتجاتهم، وزيادة عدد ماكينات التدريب للتأهيل لسوق العمل.

جاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعبد الونيس عبد الله مدير عام مديرية العمل.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة وزير العمل تسليم شهادات إتمام الدورات التدريبيه وجوائز متدربين للعمل بالمصانع في المنطقة العامة للاستثمار.

يأتي ذلك في إطار برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير العمالة المدربة الماهرة لسوق العمل، كما تم عرض فيلم تسجيلي على إنجازات تحققت في الفترة الأخيرة بمديرية العمل ببورسعيد.


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