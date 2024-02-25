تمرين سعودي عسكري في الخليج العربي والبحر الأحمر لمواجهة تهديدات محتملة

انطلاق المناورات الميدانية في التمرين المشترك سيف السلام 12



انطلقت في المنطقة الشمالية ومنطقة عمليات الأسطولين الغربي والشرقي في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، المناورات الميدانية في التمرين المشترك "سيف السلام 12"، والذي سيتم خلاله عمليات في الخليج العربي والبحر الأحمر لمواجهة التهديدات المحتملة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "التمرين ستشارك فيه القوات العسكرية ممثلة بأفرع القوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية".

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم تمرين "سيف السلام 12" العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي، قوله إن الجهات المشاركة ستنفذ عددًا من المناورات العسكرية كالعمليات الجوية الهجومية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات الهجوم الاستراتيجي، والتحريم الجوي، إضافة إلى التعامل مع الأهداف الجوية المعادية، وتنفيذ عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وعمليات التطويق وتطهير المباني والقرى والمنشآت الحيوية".

وأضاف، "أن المناورات الميدانية ستشتمل على تنفيذ القوات البحرية مناورات في مناطق عملياتها في الخليج العربي والبحر الأحمر، وتدريبات لمواجهة التهديدات المحتملة (الطائرات المسيرة، الزوارق المفخخة، الألغام البحرية)، وكذلك عمليات حماية المنشآت الحيوية في مناطق العمليات، وعمليات البحث والإنقاذ".

وأشار إلى أنه "ستشارك في التمرين قوات عسكرية على مستوى عال من التدريب والاحترافية وتستخدم فيه العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة".