قال رئيس بلدية رفح جنوبي قطاع غزة أحمد الصوفي، إنّ الخدمات المتاحة في المدينة لا تكفي حاجة 1.4 مليون شخص موجودين حاليًّا بها.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، اليوم الأحد، أن البنية التحتية للمدينة متهالكة ولم يتم تطويرها منذ 17 عاما، كما أن المدينة بها مستشفى حكومي واحد، تصل سعته السريرية إلى 60 سريرًا.

وأوضح أن هناك مستشفى للولادة تابع للهلال الأحمر الإماراتي وتم إنشاؤه في 2005، مشددًا على أنهم بالكاد يقدمون خدمات أساسية للمواطنين عبر تقديم المياه لـ70%.

وأشار إلى أنه يتم ضخ المياه مرة كل عشرة أيام، في ظل حالة احتياج شديدة للغاية، مؤكدًا أن هناك كميات كبيرة من النفايات التي زادت بخمسة أضعاف.

ولفت إلى أن البلدية أصبحت تجمع أكثر من 500 طن من النفايات بشكل يومي، مؤكدًا أن هناك أعباء كبيرة في ظل الضغوط التي يواجهونها.