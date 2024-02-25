وزير المالية الإسرائيلي سموتريش: سأصوت ضد صفقة إعادة المختطفين مقابل إنهاء الحرب في غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، إنه «سيصوت ضد صفقة إعادة كل المختطفين مقابل إنهاء الحرب في غزة».



وأضاف في تصريحات خلال مشاركته بمؤتمر في القدس، مساء الأحد، أن صفقة التبادل السابقة أُبرمت بشروط مقبولة، مشيرًا إلى أن «الصفقة الجديدة يجب أن تتم بشروط أفضل».



وأشار إلى أن «الوضع الذي يتعين على بلاده فيه الاستسلام بعد أشهر عديدة من القتال غير مقبول»، معقبًا: «أنا ضد صفقة تكون فيها المفاتيح أكبر.. الهدنة الجديدة أطول والأمر لا معنى له».



واستشهد بما حدث في صفقة الجندي جلعاد شاليط، مضيفًا: «لن نغرق الشوارع بالإرهابيين، لقد فعلنا ذلك مع جلعاد شاليط والآن نحن ندفع الثمن، نحن نريد حقاً إعادة المختطفين، لكن الأمر يجب أن يحدث بطريقة مسئولة».



وبسؤاله عن اعتزام الجيش شن عملية عسكرية في رفح حتى لم تتمكن بلاده من إطلاق سراح المحتجزين، أجاب: «الحرب لها أولويات؛ الأولى الانتصار على حماس، وألا يكون هناك أي تهديد من غزة لإسرائيل، والثاني إعادة المحتجزين».



واستطرد: «إننا نعمل على إعادة المحتجزين، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي زيادة الضغط العسكري، وأسوأ طريقة هي إظهار مدى توترك واستعدادك لدفع أي ثمن».