زيلينسكي: 31 ألف جندي أوكراني قتلوا في الحرب حتى الآن

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن 31 ألف جندي يدافعون عن البلاد من الحرب الروسية قتلوا، فىما يعد أول إحصاء رسمي تعلنه أوكرانيا للخسائر العسكرية خلال أكثر من عامين من القتال