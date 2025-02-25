الدفاع المدني في غزة: انتشلنا أكثر من 700 جثمان معظمها مجهول الهوية

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، الرائد محمود بصل، إن الدفاع المدني لم يستلم حتى اللحظة، المعدات اللازمة لانتشال الشهداء وإزالة الركام.

وبحسب موقع «فلسطين اليوم»، أضاف بصل في تصرح صحفي: «أكثر من 10 آلاف جثمان تحت الأنقاض لا يمكن للدفاع المدني انتشالهم، وسيبقى هذا الملف عالقاً حتى إدخال المعدات اللازمة».

وشدد على أن «الواقع يتطلب قراراً من المجتمع الدولي لإنهاء هذه المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني».

وأكمل: «انتشلنا أكثر من 700 جثمان من مناطق متفرقة، ومعظم الجثامين مجهولة الهوية بسبب وحشية طريقة ارتقائهم، ولا توجد مختبرات يمكن من خلالها تحديد هويات الجثامين».

وأشار إلى دفن الجثامين المجهولة في مقابر خاصة تحت بند مجهولين، منوهًا أن «معظم هذه الجثامين عبارة عن أشلاء أو مجرد عظام».

ونوه الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن «ملف المفقودين سيبقى عالقاً، والمعاناة ستستمر لدى آلاف المواطنين الذين يبحثون عن أولادهم».