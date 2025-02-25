المبعوث الأمريكي يؤجل زيارة إلى إسرائيل غدا

أفادت صحيفة إسرائيلية، الثلاثاء، بأن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط أرجأ زيارته إلى المنطقة وإسرائيل والتي كانت مقررة غدا الأربعاء دون تحديد موعد آخر.

وقالت صحيفة"يديعوت أحرونوت"، مساء الثلاثاء: "من غير المتوقع أن يصل ستيف ويتكوف، إلى المنطقة غدا (الأربعاء) - رغم تصريحاته في مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية الأحد الماضي".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها إنه "لم يتم تحديد موعد حتى الآن لوصول ويتكوف إلى المنطقة وإسرائيل لإجراء مناقشات من المفترض أن تتناول استمرار صفقة تبادل الأسرى، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وحل الأزمة الحالية المحيطة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين".

وارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.