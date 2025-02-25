ألمانيا: تلميذ يحاول استغلال انبعاث دخان بمحطة مترو للتهرب من اختبار مدرسي

أثناء ذهابه إلى مدرسته في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، تفتق ذهن تلميذ عن محاولة استغلال إنذار من حريق بإحدى محطات مترو الأنفاق للتهرب من أداء اختبار مدرسي، لكن محاولته باءت بالفشل.

ووفقًا لما أفادت به فرق الإطفاء، فقد تقدم الصبي إلى المسعفين الذين هرعوا إلى الموقع واشتكى من شعوره بتوعك. وجاء في البيان: "بعد فحص إسعافي قصير، سرعان ما تم تشخيص السبب الحقيقي، وهو اختبار مدرسي وشيك." وتابعت قوات الإطفاء في بيانها أن الصبي توجه بعد ذلك إلى المدرسة بنفسه.

وكان عدد كبير من رجال الإطفاء هرعوا صباح اليوم الثلاثاء إلى المحطة في ميونخ بعد الإبلاغ عن انبعاث دخان من أحد القطارات، مما أدى إلى تشغيل نظام الإنذار من الحرائق.

وأكدت فرق الإطفاء أنه تم بالفعل رصد الدخان داخل المحطة، مشيرة إلى أنه تلاشى من تلقاء نفسه. ووفقًا لبيان فرق الإطفاء، يرجح مشغل شبكة النقل أن يكون سبب انبعاث الدخان عطلً في أحد المكابح.