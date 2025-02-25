 الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الوضع في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الوضع في الضفة الغربية

وفا
نشر في: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 6:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 8:50 ص

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية.

وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن الاتحاد "يراقب الوضع عن كثب ولا يستطيع إخفاء قلقه بشأن ما يجري في الضفة الغربية"، وفق ما نشرت وكالة "فرانس برس".

وتواصل قوات الاحتلال منذ شهر عدوانها على محافظات شمال الضفة الغربية، الذي خلّف آلاف النازحين قسرا وعمليات تدمير واسعة في مخيمات اللاجئين، مع عدم السماح للسكان بالعودة إلى المخيمات، وتهديدات بتوسيع العدوان ليشمل محافظات أخرى بالضفة الغربية.


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