يونايتد يخشى الفشل في التخلص من مهاجمه

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد يحاولون التخلص من المهاجم الدنماركي راسموس هويلاند مهاجم الفريق.

ولا يقدم المهاجم صاحب الـ22 عاما المستوى المأمول منه في قيادة هجوم اليونايتد، ما يجعل فكرة رحيله قائمة بقوة الصيف المُقبل.

لكن وبحسب موقع "جيف مي سبورت" الإنجليزي فإن إدارة اليونايتد تخشى من إمكانية استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق لفترة أطول، خاصة أنه لم يتلق أي عرض عن النادي في الفترة الأخيرة.

ولعب هويلاند 33 مباراة هذا الموسم على مستوى كل البطولات سجل خلالها 7 أهداف فقط بينما صنع هدفاً وحيدا، في 1936 دقيقة لعب.

ويمتد عقد المهاجم الدنماركي الدولي مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2028، ما يعني أن اللاعب مستمر مع الشياطين الحُمر حال عدم وجود عروض أخرى للرحيل توافق عليها الإدارة.