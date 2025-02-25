إعلام عبري: اتفاق مبدئي بين حماس وإسرائيل على تسليم جثامين 4 محتجزين قبل الخميس

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتفاق مبدئي على تسليم حماس أربعة جثامين لمحتجزين إسرائيليين إلى مصر قبل الموعد المحدد (الخميس المقبل).

ونقلت وكالة «معا»، عن القناة 12 الإسرائيلية، قولها إن «المناقشات جارية لتمديد وقف إطلاق النار على مراحل مماثلة لتلك التي تضمنتها المرحلة الأولى».

وتحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار واتفاقية تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس «قدر الإمكان»، على أمل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين، حسبما قال مصدر إسرائيلي مطلع على المسألة لـCNN الثلاثاء.

وبدأت المرحلة الأولى من الاتفاقية في 19 يناير، وكان من المفترض أن تستمر 42 يومًا وتنتهي السبت. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل تخطط لتمديدها لمدة 42 يومًا أخرى.

وأشارت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية أيضاً إلى أن «حماس قد تسلم جثامين محتجزين إسرائيليين اثنين إلى مصر، في مقابل 301 أسير فلسطيني، ونفس العملية يمكن أن تتكرر الخميس».

ورداً على تقارير وسائل الإعلام، قال المصدر الإسرائيلي إن المسألة «تتم مناقشتها ولكن لم تكتمل بعد».

يأتي ذلك فيما أعلن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، أنه سيزور المنطقة هذا الأسبوع للتفاوض بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ويتكوف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «يجب تمديد المرحلة الأولى، سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع -ربما يوم الأربعاء- للتفاوض على ذلك، نأمل أن يكون لدينا الوقت المناسب لبدء المرحلة الثانية وإنهائها وإطلاق سراح مزيد من الرهائن».