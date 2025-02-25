ستارمر يعلن استضافة لندن قمة حول أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، استضافة بلاده قمة نهاية الأسبوع حول أوكرانيا.

وقال ستارمر في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن أوروبا ستكون غير مستقرة أكثر مادامت أوكرانيا غير محمية بشكل صحيح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحاً أن ذلك سيتسبب بأضرار أكثر عليهم.

وأكد أن بلاده ستستضيف نهاية الأسبوع بعد زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، قمة حول أوكرانيا مشابهة للاجتماع الذي عقد في فرنسا، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى أنه تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، مضيفًا: "وسأستضيف عددا من الدول خلال نهاية الأسبوع لمواصلة مناقشة كيفية المضي قدما معا كحلفاء في ضوء الوضع الذي نواجهه".

والاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يدعو إلى "إنهاء سريع للصراع وإحلال سلام دائم" بين البلدين.