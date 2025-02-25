ابتكر المصمم الروسي ألكسندر روديكوف، أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويعثر على هدفه المحدد باستخدام كاميرا فيديو، يمكن إطلاقه من الأرض ومن الجو.

وبحسب ما نشرته وكالة «تاس»، اليوم الثلاثاء، يشير المصمم إلى أن وزن هذا الصاروخ يعادل نصف وزن الذخيرة المخصصة لنظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات «إيجلا».

وأضاف المصمم: «لا يوجد في العالم نظير للصاروخ المبتكر. يحاول الجميع صنع مثله، لكننا الأوائل حتى الآن. لقد ابتكرنا بنجاح صاروخا موجها برأس موجه، مع دفات، يزن نصف وزن (إيجلا)، وهو أرخص بكثير من جميع الصواريخ الموجودة في الإنتاج، ولكن الأهم من ذلك أنه يحلق في الفضاء ويجد هدفه المحدد باستخدام كاميرا فيديو».

ووفقا له، فإن الصاروخ الجديد يطير إلى هدفه «في صمت لاسلكي كامل»؛ بسبب استخدام كاميرا فيديو، ويمكنه قطع المسافة إلى هدفه على أدنى ارتفاع ممكن، والتحليق بين الأشجار، وفوق قممها، والالتفاف حول التضاريس.

ويمكن إطلاق الصاروخ من منشآت أرضية ثابتة، ومن أنبوب، وكذلك من الطائرات، كما يمكن توجيه الصاروخ قبل إطلاقه نحو جسم ثابت أو طائرة مسيرة معادية.