الاتحاد الأوروبي: قلقون بشأن ما يجرى في الضفة الغربية

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية.

وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن الاتحاد "يراقب الوضع عن كثب ولا يستطيع إخفاء قلقه بشأن ما يجري في الضفة الغربية"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتواصل قوات الاحتلال منذ شهر عدوانها على محافظات شمال الضفة الغربية، الذي خلّف آلاف النازحين قسرا وعمليات تدمير واسعة في مخيمات اللاجئين، مع عدم السماح للسكان بالعودة إلى المخيمات، وتهديدات بتوسيع العدوان ليشمل محافظات أخرى بالضفة الغربية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، يوم الأحد، طرد عشرات آلاف الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات بالشمال، وذلك ضمن عملية عسكرية متواصلة منذ شهر.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أنه أمر بإبقاء جنوده في تلك المخيمات لعام قادم على الأقل "لمنع عودة قاطنيها وعودة الإرهاب"، بحسب تعبيره.

وتشهد الضفة الغربية ارتفاعا في التوتر، خصوصا منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

وتفيد وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 900 فلسطيني على يد جيش الاحتلال أو المستوطنين.