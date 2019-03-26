لافروف: محاولات واشنطن تنظيم انقلاب في فنزويلا يعد تدخلاً صارخًا في شئونها الداخلية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، أن محاولات الولايات المتحدة تنظيم انقلاب في فنزويلا وتهديدها للسلطة الشرعية يعد تدخلا صارخا في شئون هذا البلد.

وذكر بيان للخارجية الروسية أن لافروف شدد لنظيره بومبيو على أن محاولات واشنطن تنظيم انقلاب في فنزويلا تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وتعد تدخلاً صارخًا في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم عن مصدر دبلوماسي في كاراكاس ، قوله : "إن زيارة مجموعة من العسكريين الروس لفنزويلا ليست مرتبطة بتهديدات الولايات المتحدة وحلفائها بغزو محتمل لفنزويلا"، مضيفًا : "أن زيارة العسكريين الروس تتم كجزء من التعاون العسكري المستمر بين البلدين".

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أمس الأحد أن طائرتي نقل عسكريتين روسيتين هبطتا في مطار "سيمون بوليفار" الدولي وعلى متنهما 99 عسكريا روسيا بينهم الفريق أول فاسيلي تونكوشنوروف النائب الأول للقائد الأعلى للقوات البرية الروسية، وذلك للتشاور حول التعاون العسكري التقني. وكانت روسيا قد أرسلت طائرتين عسكريتين إلى فنزويلا خلال شهر ديسمبر الماضي في إطار مناورة عسكرية مشتركة.