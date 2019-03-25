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الخارجية الصينية: تقرير «مراسلون بلا حدود» لا يستحق التفنيد

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 مارس 2019 - 12:54 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مارس 2019 - 12:54 م

انتقدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، ما تضمنه تقرير منظمة (مراسلون بلا حدود) حول الصين، معتبرة أنه "لا يستحق التفنيد".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" اعتبرت فيه أن الصين توسع سيطرتها على وسائل الإعلام خارج حدودها ما يمثل تهديدا لحرية الصحافة في أنحاء العالم.

وقال شوانغ: "إن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها هذه المنظمة مثل هذه التقارير، وإن هذه المنظمة معروفة بتحيزها ضد الصين، وتقريرها لا يستحق التفنيد".

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