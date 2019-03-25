المعارضة في جزر القمر تقول إن مخالفات شابت انتخابات الرئاسة

قال مرشحو المعارضة إن انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد في جزر القمر شابتها مخالفات من بينها منع المراقبين المستقلين ووضع علامات على بطاقات الاقتراع قبل بدء التصويت وهي اتهامات رفضتها الحكومة.

وشارك نحو 300 ألف ناخب في جزر القمر التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة في التصويت مع توقع إعلان المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج يوم الاثنين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعاد انتخاب الرئيس الحالي غزالي عثماني الضابط السابق بالجيش من بين 13 مرشحا.

وقال مرشحو المعارضة الاثنا عشر في بيان مشترك يوم الأحد إن ”مندوبي مرشحين مستقلين مختلفين لمراقبة الانتخابات لم يتلقوا أوراق الاعتماد اللازمة لدخول مراكز الاقتراع“.

وأضافوا أن بعض مراكز الاقتراع فتحت قبل الموعد الرسمي وتمت تعبئة بعض صناديق الاقتراع بالبطاقات بالفعل. واتهمت المعارضة أيضا السلطات باعتقال بعض ممثليها ومنع آخرين من دخول مباني مفوضية الانتخابات.