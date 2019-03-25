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تسلق الشاب الفرنسي أليان روبرت، ناطحة سحاب في باريس، دون حزام أمان، بهدف جمع تبرعات لتمويل عملية تجديد كاتدرائية نوتر دام.

وعرضت فضائية «بي بي سي عربية»، مقطع فيديو يظهر الشاب الفرنسي خلال تسلقه واجهة المبنى العملاق دون أي وسائل حماية.