سول: عودة موظفي «بيونج يانج» لمكتب الاتصال المشترك يزيد من إمكانية تنفيذ الاتفاق العسكري

أعرب الجيش الكوري الجنوبي عن تطلعه لمساهمة عودة العاملين من كوريا الشمالية إلى مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة "كيسونج " الحدودية في تسهيل تنفيذ اتفاق عسكري ثنائي يهدف إلى الحد من التوتر وبناء الثقة بين الجانبين .

جاء ذلك في تصريح لمسؤول عسكري - لم يتم الإفصاح عن هويته - لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية ،اليوم الاثنين.

يذكر أن ( بيونج يانج ) قد أبدت ردود فعل فاترة حيال الاتفاق العسكري ، بعد انهيار القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، التي عقدت في العاصمة الفيتنامية (هانوي ) أواخر شهر فبراير الماضي.

وكانت (بيونج يانج ) قد سحبت موظفيها فجأة من مكتب الاتصال يوم الجمعة الماضي، مما أثار مخاوف من التأثير السلبي الذي قد يعود على مساعي (سول ) لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تسعى إلى إجراء محادثات عسكرية مع جارتها الشمالية خلال شهر مارس الجاري ؛ بيد أن (بيونج يانج ) لم ترد بعد على عرض الجنوب بهذا الصدد.