الحزب الاشتراكي النمساوي يطالب بإعلان علاقة مرتكب هجوم نيوزيلاندا بالنمسا

طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا (اس بي أو) الحكومة بإعلان الصلات المحتملة للقاتل الذي تورط في الهجوم على مسجدين في نيوزلندا، بالنمسا، لافتا إلى ضرورة كشف كل العناصر اليمينية المتطرفة في النمسا وأوروبا، وإعلان الأجهزة الأمنية عنها بشفافية كاملة.

واتهم نائب رئيس الحزب يورج لاشتفريد، في تصريح اليوم الاثنين، الحكومة النمساوية بإعطاء القليل من الاهتمام للتهديدات التي يشكلها المتطرفون اليمينيون في البلاد، مشددا على ضرورة بحث احتمال اختراق الأجهزة الأمنية النمساوية والقوات المسلحة من قبل متطرفين يمينيين منظمين.

وشدد المسئول الحزبي على ضرورة الإسراع في الكشف عن علاقة قاتل 50 مسلما في مدينة كرايست تشيرش في نيوزلندا مع الشبكات اليمينية المتطرفة في النمسا والعالم.

وكانت وزارة الداخلية النمساوية أكدت الأسبوع الماضي أن مرتكب الهجوم على المسجدين في نيوزلندا كان يقيم في النمسا قبل القيام بالهجوم بفترة وجيزة، مشيرة إلى أن اتصالاته بمتطرفين يمينيين نمساويين غير معروفة حتى الآن.