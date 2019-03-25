مقتل جندي سويدي خلال مناورات عسكرية في شمال شرق البلاد

أعلن الجيش السويدي، اليوم الاثنين، مقتل جندي سويدي بعد أن صدمته عربة مدرعة أثناء مناورات في شمال شرق البلاد.

ووقع الحادث أثناء مناورات "نورثرن ويندز" العسكرية الشتوية، التي يشارك بها نحو 10 آلاف جندي، من بينهم 3000 جندي من السويد. أما باقي الجنود فهم من فنلندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال الجيش إن مركبة مدرعة هي السبب في الحادث، وأن جنودا من السويد فقط كانوا في الموقع في ذلك الوقت.

وقد تم عرض إسداء المشورة على الجنود الذين كانوا في مكان الحادث.

وتجري مناورات "نورثرن ويندز" خلال الفترة من 18 وحتى 27 من مارس الجاري.