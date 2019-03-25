بريطانيا: الحكومة تعمل بجد لتقليص اضطرابات الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي

أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل بجد لاتخاذ خطوات تقلص الاضطراب المحتمل حدوثه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريسكت) بدون التوصل إلى اتفاق.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن المفوضية الأوروبية حذرت من أن يتسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق إلى "اضطراب كبير للأفراد والشركات".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الخميس الماضي الموافقة على تأجيل البريكست إلى 22 من مايو المقبل، في حال موافقة مجلس العموم البريطاني على الاتفاق الأسبوع الجاري، وفي حال رفضه فإن التمديد سيكون حتى يوم 12 من أبريل المقبل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه انتهى من استعداداته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق، محذرًا من أن مغادرة التكتل أصبح أمرًا "مرجحًا بشكل متزايد".