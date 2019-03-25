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المفوضية الأوروبية تعلن انتهاء استعدادتها لـ«بريكست» بدون اتفاق

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 مارس 2019 - 3:53 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مارس 2019 - 3:53 م

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أنها انتهت من استعدادتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون التوصل لاتفاق، محذرًة من أن مغادرة التكتل أصبح أمرًا "مرجحًا بشكل متزايد".

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان أصدرته اليوم ونقلته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية - أنها انتهت من اجراءات الطوارئ واستعدادتها التي كانت قد بدأتها منذ ديسمبر لعام 2017.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على طلب موجه لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لتأجيل (بريكست) بمدة أقل من تلك التي كانت طلبتها ماي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تمديد أمد المادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبي على أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 12 أبريل المقبل، مما يعني أن لندن ستنسحب بدون التوصل لاتفاق إذا لم تتمكن بريطانيا من الحصول على مواققة البرلمان على اتفاق بشأن (بريكست) أو إجراء تمديد آخر أو إلغاء عملية (بريكست).

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