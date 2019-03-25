الكرملين: الكرة في ملعب واشنطن بشأن تحسين العلاقات مع موسكو

اعتبرت الرئاسة الروسية " الكرملين " أن الكرة في ملعب (واشنطن ) فيما يتعلق بتحسين العلاقات مع (موسكو) ،خاصة بعد انتهاء تحقيقات المدعي العام الخاص روبرت مولر في موضوع التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وصرح المتحدث الصحفي باسم " الكرملين " دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الرئيس بوتين أكد مرارا اهتمام (موسكو) بعلاقات جيدة مع (واشنطن) ، مضيفا أن الكرة موجودة في الملعب الأمريكي منذ "قمة هلسنكي".

وأكد المتحدث الروسي أن "الكرملين " يعتبر الاتهامات الواردة بحق روسيا في تقرير المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر لا أساس لها.

وقال إن (موسكو) لم تطلع على التقرير، لذا لا توجد إمكانية لديها للتعليق على أي شيء بالتفصيل، معربا عن رفض (موسكو) الاتهامات التي مازالت تصدر بحقها فيما يتعلق بالتدخل في الشئون الانتخابية الأمريكية.

ولفت إلى أن البحث عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية كالبحث عن "قط أسود " في غرفة معتمة لا قطط فيها أصلا - حسب تعبيره.