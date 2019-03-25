الكرملين: التحضيرات مستمرة لزيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الاثنين استمرار التحضيرات لزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، لروسيا، موضحا في الوقت نفسه أنه لم يتم إلى الآن الاتفاق على موعد محدد للزيارة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "المشاورات والتحضيرات المتعلقة بزيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا جارية منذ وقت طويل".

وكان مسئولان روسيان أعلنا اليوم أن الزعيم الكوري الشمالي سيزور روسيا قريبا، لكن لم يتم الاتفاق على موعد محدد للزيارة بعد، وتوقّع أحدهما إمكانية إجراء الزيارة خلال الربيع الجاري أو الصيف المقبل.

وكانت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية قد أعلنت أمس أن مسئولا رفيع المستوى من كوريا الشمالية وصل موسكو للتحضير لزيارة كيم لروسيا، كما أوضحت صحيفة كورية شمالية إن كيم يخطط لزيارة روسيا بهدف الحصول على دعمها بعد قمته غير الناجحة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، في العاصمة الفيتنامية هانوي.