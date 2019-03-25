اكتشاف سفينة تعود لعصر الفايكنج في النرويج

تمكن باحثون من النرويج، اليوم الاثنين، من العثور في موقع دفن قديم على ما يعتقدون أنها سفينة يعود تاريخها لعصر الفايكنج.

وقال وزير المناخ والبيئة النرويجي (أولا الفرستوين) في مؤتمر صحفي اليوم " إنه يوم تاريخي، ويدفعنا خطوة أخرى إلى الأمام فيما يتعلق بالاكتشافات التاريخية في النرويج".

وقد ساهم الاستعانة بجهاز رادار لاستكشاف باطن الأرض في العثور على السفينة في متنزه بوري الوطني في مقاطعة فيستفولد، غرب مضيق أوسلو.

ويعد هذا الموقع أحد مواقع الدفن الرئيسية في الدول الاسكندنافية مع وجود أكثر من 50 مقبرة، حيث يعود تاريخ بعضها إلى 600 بعد الميلاد أو العصر الحديدي.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه من النادر وجود مواقع لدفن السفن.

وأضاف الفرستوين "نأمل أن يكون هناك الكثير، وهذا يدل على أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة".

وفي أوروبا ، تم تسجيل اكتشاف سبعة سفن يعود تاريخها لعصر الفايكنج ، حوالي 800-1050 بعد الميلاد، وفقًا لمسؤولي مقاطعة فيستفولد. وقد تم العثور على ثلاثة من هذه الاكتشافات في مقاطعة فيستفولد، بما في ذلك سفينة أوسبرج الشهيرة التي يتم عرضها في أوسلو.