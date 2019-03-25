مسئولون دوليون: دول العالم عليها أن تضطلع بمسؤولياتها لتحقيق التعايش ومكافحة التطرف

أجمع مسؤولون دوليون على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره تجاه الجماعات الإرهابية والأفكار المتطرفة التي تتبناها والدول التي تدعمها من جهة، ونشر ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العلمي التطبيقي الدولي "سبل التعايش السلمي بين الأديان: دور العلماء والدبلوماسيين والمهتمين في تحقيقه"، التي انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة الروسية موسكو.

وأكد فلاديمير كوزنتسوف، مدير المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بموسكو، أن برامج الأمم المتحدة لتحقيق السلام العالمي لا يمكن أن تُنفَذ إلا بالحوار والتعايش السلمي بين الأديان.

وأشار كوزنتسوف إلى أهمية دور زعماء العالم في تحقيق التعايش بين الأديان، فالحوار السياسي من أجل تحقيق السلام لا يمكن فصله عن الحوار بين الأديان أو بين الحضارات، موضحا أن الزعماء بإمكانهم إرساء مبادئ العدل والمساواة والتسامح بين المواطنين في الدولة الواحدة وبين شعب وآخر.

وعن الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة في هذا السياق، أوضح كوزنتسوف أنه تم إنشاء تحالف الحضارات الذي يستهدف التغلب على قوى التطرف ونشر التوافق بين المجتمعات المختلفة، كما أن القرار 278 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوصي بعقد حوار بين الأديان والطوائف بهدف تحقيق التقارب وتعزيز التسامح بينها.

ولفت إلى أن أجندة الأمم المتحدة للتنمية 2030 يوجد بها 17 هدفا متعلقا بالقيم الإنسانية، وموافقة دول العالم على هذه الأجندة تعني إيمان الثقافات والحضارات المختلفة بها ومشاركتها في تحقيقها.

من جانبه، قال محمد البيشاري، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن المؤتمر ينعقد في المكان المناسب؛ حيث إن موسكو أصبحت نموذجا في تحقيق التعددية والتسامح، كما ينعقد بعد أيام من هجوم نيوزيلندا الإرهابي، الأمر الذي يكسبه المزيد من الأهمية.

وأوضح أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة تم إنشاؤه لتعزيز الحوار ومحاربة التطرف، وأقام عددا من المنصات الإلكترونية لمواجهة أفكار الجماعات المتطرفة وساهم في وضع وثيقة أبو ظبي التي وقَّعها البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ودعا البيشاري المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره تجاه الدول التي تتبنى الإرهاب وجماعاته، وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول عبر جماعات إرهابية مثل الإخوان وداعش وولاية الفقيه، وتوجه أبواقها الإعلامية لتحقيق أهداف مغرضة.

بدوره، أكد سيرجي ميلنيكوف، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون مع المنظمات الدينية التابع للرئيس الروسي، أن العالم يشهد تراجعا في منظومته الأخلاقية، موضحا أن إنقاذ هذه المنظومة هو دور الجميع ويتطلب تكاتف كل مسئولي وعلماء العالم على اختلاف انتماءاتهم ودياناتهم.

وقال إن روسيا على استعداد دائم للتعاون مع الجميع من أجل تحقيق التقارب والتعايش السلمي بين أتباع الأديان المختلفة.