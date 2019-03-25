على مدار ما يقرب من عامين، استحوذ تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر على اهتمام الرأي العام في الولايات المتحدة.

وتقدم مسار التحقيق، الذي أجراه المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أمام وبعيدا عن أنظار الرأي العام منذ أن بدأ في مايو 2017.

وشهد يوم الأحد، تقديم النتائج الرئيسية لتقرير مولر إلى الكونجرس في رسالة من وزير العدل وليام بار.

وفيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول تحقيق مولر، كما جاءت في رسالة بار ومصادر أخرى:

- تم إصدار أكثر من 2800 أمر استدعاء.

- تم تنفيذ ما يقرب من 500 أمر تفتيش.

- تم مقابلة حوالي 500 شاهد.

- تم إصدار أكثر من 230 أمرا للحصول على سجلات الاتصالات.

- تم تقديم 13 طلبا لحكومات أجنبية من أجل الحصول على أدلة.

- تم إصدار 37 لائحة اتهام.

-استعان مولر في التحقيق بــ 19 محاميا و40 عميلا من مكتب التحقيقات الاتحادي فضلا عن محللين آخرين.