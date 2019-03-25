رئيسة وزراء نيوزيلندا: إجراء تحقيق رفيع المستوى في الهجوم على مسجدي كرايستشيرش

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن اليوم الإثنين عن إجراء تحقيق عالي المستوى لبحث الملابسات المحيطة بحادث الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايستشيرش والذي خلف 50 قتيلا.

وقالت أردرن في مؤتمر صحفي في ولنجتون إن لجنة تحقيق ملكية ستبحث كيف أمكن تنفيذ مثل هذا الهجوم، وكيف حصل المسلح على أسلحته ودور الأمن ووكالات الاستخبارات.

وتتضمن الوكالات المشاركة في التحقيق جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزلندية ومكتب أمن الاتصالات الحكومي والشرطة والجمارك والهجرة.

ولمح خبراء، في أعقاب الهجمات على المسجدين في مارس، إلى أن السلطات فشلت بسبب التركيز على الإرهاب الجهادي بدلا من حركات تفوق العرق الأبيض المتنامية.

ومن المتوقع أن يمثل الأسترالي البالغ من العمر 28 عاما، الذي يعتقد في تفوق الجنس الأبيض، أمام المحكمة مجددا في أبريل المقبل في اتهامات بالقتل خلال الهجوم.