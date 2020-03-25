 حاكم نيويورك: عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولاية بلغ 285 حالة والإصابات تتجاوز 30 ألفا - بوابة الشروق
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حاكم نيويورك: عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولاية بلغ 285 حالة والإصابات تتجاوز 30 ألفا


نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 6:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 6:43 م

أفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية تجاوز 30 ألف حالة، بينها 285 وفاة، استمرارا لتدهور متسارع للأزمة الناجمة عن الوباء.

وقال كوومو، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، إن حصيلة الإصابات في ولاية نيويورك ارتفعت خلال اليوم الجاري بواقع 5146، ووصلت إلى نقطة 30811، علما بأن هذا العدد من المتوقع أن يزداد بشكل ملموس خلال الساعات القريبة.

وذكر أن عدد الوفيات ارتفع حتى 285 حالة، بعد أن كانت هذه الحصيلة في الإحصائية الصادرة في هذا الوقت من أمس الثلاثاء 210 وفاة، في زيادة بواقع 75 حالة.

وأوضح أن معظم الإصابات في الولاية تم رصدها في مدينة نيويورك، حيث ارتفع هذا العدد بواقع 2952 حالة ووصل إلى نقطة 17856 إصابة.

وبين كوومو أن 3805 مصابين بالفيروس (12%) يرقدون حاليا في مستشفيات الولاية، بينهم 888 (3%) في غرف العناية المركزة.

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