سامبدوريا ينهي العزل الذاتي للاعبيه

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن لاعبيه الذين ثبت عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد – 19) يستطيعون الآن الخروج من العزل الذاتي.



وتواجد فريق سامبدوريا في الحجر الصحي بعد أن أصيب مجموعة من اللاعبين بالفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.



وقال النادي الإيطالي في بيان نشره على موقعه الالكتروني إن اللاعبين الذين جاءت نتائج اختباراتهم سلبية ولم تظهر عليهم أي أعراض خلال فترة الحجر الصحي يمكنهم الآن مغادرة منازلهم.



وأضاف: "جميع اللاعبين بحالة جيدة ويؤدون تدريبات بدنية في منازلهم".



وفيما يتعلق باللاعبين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، وهم مانويل جابياديني وألبين إكدال وأنطونيو لا جومينا ومورتن ثورسبي وفابيو دي باولي وبارتوش بيريشينسكي وإدجار باريتو، من المقرر أن يخضعوا لفحوص جديدة.



يذكر أن إيطاليا تعاني من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع ما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي بالبلاد حتى الشهر المقبل، على أقل تقدير.