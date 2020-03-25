 الصحة الكويتية: 4 حالات شفاء جديدة من كورونا بإجمالي 43 حالة حتى الآن - بوابة الشروق
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الصحة الكويتية: 4 حالات شفاء جديدة من كورونا بإجمالي 43 حالة حتى الآن

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 10:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 10:37 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، هم مواطنان كويتيان ووافدان، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات من الفيروس، مضيفًا أنه سيتم نقل الحالات الأربع إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من الجنسيتين الهندية والفلبينية المخالطين لحالة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 191 حالة حتى يوم أمس.


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