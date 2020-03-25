«مستقبل وطن» بالمنيا يطلق حملة توعية لمجابهة فيروس كورونا المستجد

أعلن اللواء شادي أبو العلا، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، ونائب دائرة بندر المنيا، أن حزب مستقبل وطن ببندر المنيا، بدأ حمله لتوعية أبناء مدينة المنيا للظروف التي تمر بها البلاد خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير المبانى والمصالح الحكوميه و شوارع المدينة، وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ حظر التجوال لصالح المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور معتز كفافي، أمين البندر بحزب مستقبل وطن، أن أمانة البندر قدمت عبوات الكلور لإدارة المنيا التعليمية، كمساهمة من الأمانة للإدارة في الإجراءات التي تتخذها الإدارة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال معتز، إن هناك خطة لتعقيم مدينة المنيا بالكامل وتسير بمكبرات صوت تجوب جميع شوارع المدينة لتعقيم المنازل، ورش الأشجار، والأسوار.