محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة

كرّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأمهات المثاليات بالمحافظة، ومنحهن شهادات تقدير ومبلغ مالي، وهن: السيدة مريم خله سيفين الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة والسيدة سعدية أنور محمد الأم المثالية الثانية والسيدة سعيدة محمود احمد الأم المثالية الثالثة والسيدة حمدية عبدالعزيز رفاعي الأم المثالية لرعايتها ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكرّم المحافظ، اثنين من الأمهات المثاليات من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي وذلك لحث السيدات العاملات بالأجهزة التنفيذية على التفاني والتميّز في العمل وفي تربية أبنائهن على الوجه الأمثل مقدما التهنئة لهن ولجميع الأمهات بمناسبة عيد الأم، كما دعا الأبناء لحسن رعاية الأم والأب داخل الأسرة لأنهم ضحوا كثيرا من أجلهم.

وأوضح محافظ قنا، أن الأم هي شريك أساسي ورئيسي إلى جانب الأب في رعاية الأسرة والأبناء ليكونوا أعضاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء في المجتمع بل وفي كثير من الأحيان تقوم السيدة بدور الأب والأم في آن واحد وتبذل أقصى جهدها لتقديم العطاء وتوفير حياة كريمة لأبنائها وأسرتها، مؤكدًا أن الاحتفال جاء لرد بعض ما تقدمه الأمهات اللاتي أصبحن مثلاً يحتذى به في البذل والعطاء والتضحية بالعمر والجهد من أجل الأسرة والأبناء.

من جانبة أكد حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أنه تم اختيار الأمهات الفائزات في المسابقة القومية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي للأمهات المثاليات بعناية شديدة ووفقا للضوابط والشروط التي حددتها الوزارة والتي كان أبرزهن: أم لثلاثة أبناء حاصلين على مؤهلات عليا – صاحبة قصة كفاح مميزة – دورها في تشجيع ابنائها على العمل الحر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية.

ومن جانبهن قدمت الأمهات المثاليات عظيم الشكر والامتنان لمحافظ قنا على هذه اللفتة الكريمة وعلى جميع الجهود التى يبذلها لخدمة أهالي المحافظة والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.