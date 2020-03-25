 قرارات سعودية جديدة لمواجهة كورونا: منع التنقل بين المدن.. ومد الحظر - بوابة الشروق
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قرارات سعودية جديدة لمواجهة كورونا: منع التنقل بين المدن.. ومد الحظر

علم السعودية
علم السعودية
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:29 م

قرر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية؛ انطلاقًا من حرصه على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشملت القرارات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشر الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، ومنع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمكرمة والمدينة المنورة؛ وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، على أن يتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من يوم غد الخميس وحتى انتهاء مدة منع التجول.

وتضمنت القرارات أيضًا، تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون للجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع أو منع التجول طوال اليوم في هذه المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق الأخرى.

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