نواب يطالبون بإنشاء صندوق تبرعات لصالح أزمة كورونا

طالب أعضاء بمجلس النواب بضرورة إنشاء صندوق لجمع التبرعات لصالح مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال النائب علاء والي، إن المطالبة بتوفير صندوق لدعم الدولة، وتزويد المستشفيات بأسرة رعاية، وغير ذلك من الاحتياجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، تعتبر مطلبا عاما من كل أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الفكرة لازالت محل بحث.

وأوضح والي في تصريحات لـ"الشروق"، أن فكرة إنشاء صندوق للتبرعات لصالح مواجهة فيروس كورونا والتي دعا لها برلمانيون وآخرون، ستتضح معالمها خلال 48 ساعة المقبلة.

وأشادت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، ماجدة نصر، بفكرة إنشاء صندوق عاجل لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية التكاتف من المجتمع المدني ورجال الأعمال للخروج من الأزمة الراهنة، خصوصا وأن الدولة تبذل كافة جهودها لمواجهة ذلك الفيروس، بكل ممتلكاتها ومؤسساتها الطبية والعسكرية والشرطية.

وشددت في تصريحات لـ"الشروق" على أهمية إنجاز ذلك المشروع في أسرع وقت للحاجة الماسة إليه، مقترحة أن يتحول بعد ذلك لصندوق للأزمات، في حالة التعرض لأي كارثة أو عارض، قد تحول الإمكانات المادية في التغلب عليه.

وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني بالرغم من قيامها بالعديد من الفعاليات التوعوية، والفاعلة لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد ـ19) إلا أن المشهد والأزمة بحاجة لمزيد من الجهود والتحركات، من كافة فئات الشعب، وقواه الفاعلة.

وقالت عضو لجنة التضامن الإجتماعي في مجلس النواب، كارولين ماهر، إن تجارب الدول الأخرى التي انتشر فيها المرض أكد الحاجه الشديدة لأجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة.

وأوضحت ماهر، أن المجتمع المدني ورجال الأعمال عليهم دور كبير فى مساندة الحكومة لأن عليها ضغوط كبيرة في هذه الأزمة، مضيفة: "يجب على رجال الأعمال المساهمة مع الحكومة في توفير أجهزة التنفس وأسرة الرعاية المركزة، لأن الأزمة تطال الجميع، والجميع سيتأثر بها".

وبشأن إمكانية تواصل أعضاء البرلمان مع مؤسسات دولية كبيرة تهتم بهذا الشأن ويمكن توفير دعم، قالت ماهر، إن تلقي تبرعات أو دعم من الخارج له قواعد وقوانين وتتم بمعرفة الحكومة، مشيرا إلى أنه في حالة إضطررنا لذلك سنفعلها بالتنسيق مع الحكومة لمواجهة الأزمة.

وفي السياق ذاته، أعلن الربان عمر المختار صميده، رئيس حزب المؤتمر، تضامن حزبه مع حملة التبرع لصندوق تحيا مصر للكوارث بما يستطيع عليه كل شخص.

وناشد "صميدة " في بيان له أصحاب العمل الأهلي ورجال الأعمال والاستثمار والقادرين من هذا الشعب على تركيز جهود التبرع إلى صندوق تحيا مصر للكوراث، مشيرا إلى أن الشعب المصري يتكاتف مع وطنه في الأزمات وفي أحلك الأوقات.