«ڤاليو» تؤجل أقساط السائقين المشتركين فى اتفاقية التمويل مع «أوبر» 3 أشهر

أعلنت شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط، لحلول التكنولوجيا المالية، أنها ستقوم بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على سائقى أوبر المشتركين فى اتفاقية التمويل الموقعة بين الشركتين لمدة 3 أشهر، بهدف التخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID ــ 19) على السائقين، وما صاحب ذلك من تباطؤ فى عدد الرحلات نظرا للوضع الحالى.

واتفاقية التمويل بين أوبر وڤاليو تم توقعيها فى نهاية 2017 فى إطار مبادرة أطلقت بالتعاون مع الصندوق السعودى للتنمية، لتمكين سائقى أوبر من الحصول على تمويل لشراء سيارة بفائدة ٥٪.

ويقضى قرار الشركة بأن يقوم السائقون المشتركون فى اتفاقية التمويل الموقعة بين ڤاليو وأوبر، بسداد قيمة الفائدة المستحقة فقط على أقساط الأشهر الثلاثة مقدما ودفعة واحدة، علما بأن السائقين غير ملزمين بسداد أى مبالغ أخرى طوال تلك المدة، كما تم تسهيل طرق السداد للسائقين، إما من خلال الدفع الإلكترونى عن طريق شبكة فورى، بالإضافة إلى فتح فرع شركة ڤاليو بالمعادى لتحصيل تلك المدفوعات.