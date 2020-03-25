مادورو: 91 إصابة بكورونا في فنزويلا بعد تسجيل 7 حالات إضافية

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأضاف مادورو أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 91 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.