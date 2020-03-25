 مادورو: 91 إصابة بكورونا في فنزويلا بعد تسجيل 7 حالات إضافية - بوابة الشروق
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مادورو: 91 إصابة بكورونا في فنزويلا بعد تسجيل 7 حالات إضافية

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
كاراكاس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 2:41 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 2:41 ص

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف مادورو أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 91 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.


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