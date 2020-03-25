نائب ميركل يدعو إلى التضامن لمواجهة أزمة كورونا

دعا نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المواطنين إلى التحلي بالشجاعة في مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد.

وقال أولاف شولتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الألماني، اليوم الأربعاء، في كلمته أمام البرلمان الألماني "بوندستاج": "أمامنا أسابيع قاسية، يمكننا التغلب عليها إذا تضامنا سويا، الأمر يحتاج لما هو أكثر من تضامن الحكومة، يتعين علينا جميعا الاهتمام ببعضنا البعض، وفي هذه الحالة يمكننا اجتياز الأمر".

وأعرب شولتس، عن شكره للأطباء والبائعين وسائقي الحافلات، الذين يبقون الحياة العامة مستمرة، قائلا: "إنكم تقومون بأمر عظيم في هذه الأيام".

وأكد شويبله أن النفقات الضرورية الآن لا يمكن للحكومة الاتحادية والولايات أن توفرها من الموازنة الحالية أو من الاحتياطيات، موضحا أن هناك لذلك حاجة إلى ميزانية تكميلية بقروض تبلغ قيمتها 156 مليار يورو.

وقال: "هذا مبلغ ضخم"، موضحا أنه يشكل تقريبا نصف الموازنة الاعتيادية السنوية للحكومة الاتحادية، مؤكدا لذلك أهمية أن يوافق البرلمان على استثناء سياسة الحد من الديون حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة الحد من الديون مدرجة في الدستور منذ عام 2009، وتنص على موازنة الإيرادات والنفقات على نحو مبدئي بدون إدخال ديون جديدة إلى الموازنة.

وقال شولتس: "يمكننا إنجاز هذا الأمر، ألمانيا تتمتع بأعلى جدارة ائتمانية في الأسواق المالية"، مُرجعا ذلك إلى الأداء الاقتصادي الجيد لألمانيا خلال الأعوام الماضية.