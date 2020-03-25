وزير الخارجية الألماني يحذر من «الأنانية الوطنية» في أزمة كورونا

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى مزيد من التضامن الدولي في مكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال ماس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل المشاورات المقررة اليوم الأربعاء بين وزراء خارجية دول مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى (جي 7): "نتاج الجهود الوطنية المطلوبة منا جميعا الآن لا ينبغي أن تصبح دوامة من الأنانية الوطنية، يأتي في المقام الأول بالنسبة للحكومة الألمانية تنسيق جهودنا على المستوى الدولي مع الشركاء وأن نكون متضامنين حيثما يكون لدينا متسع لذلك".

ومن المقرر أن يجري وزراء خارجية مجموعة السبعة عقب ظهر اليوم الأربعاء محادثات عبر الفيديو تستمر لـ4 ساعات. وسيكون وباء كورونا من الموضوعات الرئيسية في الاجتماع. وتعتبر إيطاليا الدولة الأكثر تضررا بين المجموعة من الوباء. ولا تستبعد منظمة الصحة العالمية أن تصبح الولايات المتحدة البؤرة الجديدة لتفشي الفيروس.

وقال ماس، لـ(د.ب.أ): "دول قليلة فقط تضررت من تفشي فيروس كورونا مثل دول مجموعة السبعة. من يرى الآن طبيعة التحديات التي تضعها هذه الأزمة أمام دول مجموعة السبعة بالرغم من كل القوى الاقتصادية والتقنيات الطبية التي تمتلكها، سيكون بإمكانه تقدير مدى فداحة العواقب في أماكن أخرى".

ومن المقرر أن يتشاور الوزراء أيضا اليوم حول أزمات أخرى، خاصة بشأن سورية وليبيا وأفغانستان ومنطقة الساحل. وأكد ماس أن هذه الأزمات تحتاج أيضا إلى استمرار الاهتمام العالمي رغم أزمة كورونا، وقال: "ما يحكم كافة جهودنا أمر واحد، كلما كنا أكثر ترابطا وتنسيقا، سنتمكن على نحو أفضل من التعامل مع العديد من المشكلات، عندما تنتهي الأزمة الحالية".