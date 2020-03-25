 السلطات الأمريكية توجه تهمة الإرهاب لمواطن بعد لعقه منتجات معروضة على رفوف محال البقالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات الأمريكية توجه تهمة الإرهاب لمواطن بعد لعقه منتجات معروضة على رفوف محال البقالة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 10:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 10:17 م

وجهت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، تهما بالإرهاب لشاب أمريكي اعتقلته بعد أن صور نفسه خلال لعقه منتجات معروضة على رفوف أحد محال البقالة في مدينة وارنتن بولاية فرجينيا الأمريكية.

ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، قال الشاب في الفيديو الذي تسبب باعتقاله "من منكم خائف من فيروس كورونا؟".

ويواجه كودي فيستر، البالغ من العمر 26 عاما، تهما بتشكيل "تهديد إرهابي"، بفعلته التي تعرض الآخرين للخطر.

ومنذ نشر الشاب للفيديو، تلقت الشرطة كما هائلا من البلاغات، بعضها جاء من بريطانيا وهولندا، من أشخاص شاهدوا الفيديو الذي أصابهم بالذعر.


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