البيت الأبيض ومجلس الشيوخ يتفقان على تحفيز الاقتصاد بقيمة تريليوني دولار

أعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، صباح اليوم الأربعاء، عن توصل مجلس الشيوخ والبيت الأبيض والديمقراطيين لاتفاق بشأن خطة تحفيزية؛ لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الآثار النجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست"، أن قيمة الخطة تبلغ تريليوني دولار.

ويأتي الاتفاق على الخطة وسط توقعات بأن تكون الولايات المتحدة في طريقها لتصبح البؤرة الأبرز عالميا لفيروس كورونا.

وقادت الآمال في التوصل إلى هذا الاتفاق إلى صعود الأسهم الآسيوية خلال التداولات اليوم الأربعاء، وذلك غداة مكاسب قوية في وول ستريت.