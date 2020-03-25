بومبيو لن يدخل في حجر صحي طوعي بعد زيارة لأفغانستان وقطر

- البيت الأبيض ومجلس الشيوخ يتوصلان إلى اتفاق حول خطة الإنقاذ بتريليوني دولار لمواجهة كورونا

قال مسؤول طبي في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو لن يدخل في حجر صحي طوعي بعد عودته من أفغانستان وقطر، أمس الثلاثاء، لأن الدولتين غير مدرجتين على قائمة للحكومة الأمريكية تدعو إلى مثل هذه التدابير عند زيارتها.

وأضاف المسؤول الطبي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تحركات بومبيو المصممة سلفا في المكانين والفحص المسبق للذين خالطوه تعني أنها كانت بيئة لا يوجد فيها أي احتمال أو فيها احتمال ضئيل للغاية لأن يصاب بالمرض، وفقا لوكالة رويترز.

غير أن قطر أُضيفت، أمس الثلاثاء، إلى المستوى الثالث في قائمة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التي تنص على أن الزائرين "يجب أن يبقوا في البيت لمدة 14 يوما بعد عودتهم من السفر وأن يراقبوا صحتهم وأن يطبقوا التباعد الاجتماعي".

ولم يطلع المسؤول الطبي، الذي أشار إلى نسخ سابقة لقائمة المراكز الأمريكية، على ما يبدو على التحديث الذي طرأ على القائمة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق عما إذا كانت إضافة قطر إلى القائمة ستؤدي إلى تعديل على السلوك الذي يوصى بومبيو باتباعه أو تؤدي إلى حجر صحي طوعي لأسبوعين.

واجتمع بومبيو مع كل من الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه السياسي عبد الله عبد الله في كابول يوم الاثنين، كما اجتمع لمدة 75 دقيقة في قاعد عسكرية في قطر مع مسؤولين من حركة طالبان من بينهم كبير مفاوضي الحركة، الملا باردار أخوند.

وخلال الجولة التي استمرت 51 ساعة تنقل الوزير وفريقه بطائرات هليكوبتر وأمضوا وقتا في غرف مع العديد من المسؤولين والتقطت صور مع الموظفين الأمريكيين أثناء الاجتماعات حيث كان يستحيل تطبيق تباعد اجتماعي كامل.

إلي ذلك، قال البيت الأبيض إن المتحدثة باسمه ستيفاني جريشام التي تخضع للحجر الصحي منذ أن خالطت مسؤولا برازيليا مصابا باليفروس هذا الشهر غير مصابة بفيروس كورونا بعد أن أثبت الفحص ذلك وإنها ستعود للعمل.

في سياق متصل، أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل التوصل إلى اتفاق حول الحزمة الاقتصادية التي تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار، لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وقال ماكونيل إن المجلس سينعقد مجددا خلال ساعات للتصويت على هذه الحزمة.

بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إن الحزمة التي وصفها بالأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، تتضمن مطالب الكتلة الديمقراطية لجهة دعم العمال والأعمال الصغيرة وحصول الكونجرس على سلطة رقابية على القروض التي ستخصص للشركات الكبرى.

ويهدف هذا التشريع، الذي لم يسبق له مثيل في حجمه ونطاقه، إلى إغراق الاقتصاد برأس المال عن طريق إرسال 1200 دولار شيكات إلى العديد من الأمريكيين، وإنشاء برنامج قروض بقيمة 367 مليار دولار للشركات الصغيرة، وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار للصناعات والمدن.